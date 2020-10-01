Московские работодатели обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ. С 5 по 28 октября московские работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Правило не касается сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации», — сообщается на сайте.

Ю. Иванко. Mos.ru

Также требование не распространяется на медицинские организации, «Росатом», «Роскосмос», предприятия оборонного комплекса и ряда других стратегических отраслей.

Ранее Собянин ответил на сообщения о второй волне коронавируса в России.

