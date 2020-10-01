В осенний призыв — с тестами на ковид от Минобороны и в изолированных вагонах

Фото: Олег Тихонов

Три тысячи татарстанцев отправятся служить

Сегодня в России стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря. В целом по России в этот период встанут под ружье 128 тыс. человек, из Татарстана на службу будут отправлены более 3 тыс. ребят.



Как уточнил военный комиссар республики генерал-майор Сергей Погодин, 46% наших призывников отправятся в сухопутные войска, 13% — в войска Нацгвардии, 10% — ВМФ, 9% — в Военно-космические силы, 9% — в ВДВ, 8% — в Ракетные войска стратегического назначения, 5% — в другие подразделения и части. На альтернативную гражданскую службу в этот призыв будет направлено порядка 30 человек.

— Отмечу, что в Татарстане продолжится реализация федерального проекта «Позвони маме». В проекте участвуют четыре сотовых оператора: МТС, «Билайн», «Теле-2» и «Мегафон». За счет средств республики всем призывникам будет перечислен одновременный платеж в размере 200 рублей для пользования телефоном во время передвижения к месту службы, — рассказал сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Сергей Погодин. — Также на сборном пункте призывникам оформят и выдадут банковские карты, ежемесячно на них будет поступать денежное довольствие солдат в размере 2 тыс. рублей (3 тыс. рублей для сирот).

Первые отправки призывников со сборного пункта республики в войска состоятся после 15 октября.

Военный комиссар РТ также сообщил о том, что во время весеннего призыва у нескольких призывников был выявлен ковид на ранней стадии. Фото Олега Тихонова

Тесты на ковид и другие меры безопасности

Для организации безопасного призыва во время набирающей обороты пандемии был принят целый пакет мер по борьбе с распространением вируса. На входе в военкоматы и сборный пункт республики организована работа медицинских постов, будет проводиться термометрия, и граждане с температурой выше 37 градусов в помещения допускаться не будут.

На всех этапах обязательно ношение средств защиты и соблюдение социальной дистанции. Военкоматы, призывные и сборные пункты будут ежедневно дезинфицироваться и проветриваться.

— Организовано тестирование на коронавирус призывников, направляемых на сборный пункт республики для отправки в войска. Речь также о сотрудниках военных комиссариатов, сопровождающих призывников. По прибытии на сборный пункт призывники будут повторно протестированы экспресс-тестами Минобороны. Перед КПП сборного пункта будут организованы отапливаемые палатки для ожидания результатов теста. Призывники будут отправляться на службу только при отрицательном тесте, — сообщил Сергей Погодин.

Военный комиссар РТ также сообщил о том, что во время весеннего призыва у нескольких призывников был выявлен ковид на ранней стадии.

— Все призывники, которые были обнаружены тогда, перед отправкой прошли профилактические мероприятия, и все были здоровы. Уже при отправке в войска у нас таких случаев не было — все пошли с отрицательным результатом. Что касается самой службы в военных частях, я комментировать не буду. Но ни один больной служить не поехал, — заверил Погодин.



Спикер также уточнил, что перевозка призывников будет осуществляться ж/д транспортом в изолированных, прошедших дезинфекцию пассажирских вагонах. В пути все ребята будут обеспечены масками и перчатками.

Виктор Ильин заявил, что на сегодняшний день статистика показывает положительную тенденцию снижения числа уклоняющихся лиц. Фото Олега Тихонова

Уклонистов и дедовщины становится меньше



В ходе пресс-конференции военный комиссар РТ также высказался о проблеме уклонистов. Так, в весенний призыв от службы уклонился 31 человек, однако работа по ним продолжилась, и, скорее всего, они будут служить в армии. Причины уклонения от службы, по словам Сергея Погодина, бывают разные: семейные, моральная неготовность к службе, попадание в среду, где неправильно информируют о Вооруженных силах, а кто-то просто считает, что нездоров.

В свою очередь заместитель военного прокурора Казанского гарнизона Виктор Ильин заявил, что на сегодняшний день статистика показывает положительную тенденцию снижения числа уклоняющихся лиц.

— Что касается так называемой дедовщины, то это понятие искореняется. Здесь тоже видна положительная динамика. Старослужащими сейчас являются лица, которые отслужили полгода, и когда им остается служить всего шесть месяцев, у них нет такого рьяного желания «научить молодых жизни». Безусловно, такие факты есть, когда старослужащие применяют к «молодым» какие-то меры воздействия, но эти случаи всегда на тотальном контроле, — заверил Ильин.

Лина Саримова