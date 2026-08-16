Вице-премьер Таиланда назвал недостаточным товарооборот страны с Россией

Сейчас данный показатель находится на уровне $1,7 млрд

Вице-премьер Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу назвал недостаточным объем торговли с Россией. Сейчас показатель товарооборота между странами находится на уровне $1,7 млрд.

Чиновник из Таиланда заявил о необходимости быстрого расширения двусторонней торговли.

— Объем двусторонней торговли составляет $1,7 млрд. Когда лидеры наших стран встретились в Казани на саммите АСЕАН — Россия, было признано, что этот показатель ниже нашего потенциала. Я думаю, что нам нужно проводить больше встреч, больше контактов на высоком уровне между нашими странами, — заявил ТАСС Пхуангкеткеу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом ранее стороны договорились проводить заседания Совместной комиссии по сотрудничеству ежегодно — предыдущие три года встречи не проводились. Власти намерены устранить препятствия для бизнеса, чтобы создать благоприятные условия для частных секторов двух стран.

Сообщалось, что Сихасак Пхуангкеткеу будет находиться в России с рабочим визитом с 12 по 15 августа, где проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Также ожидалось, что таиландский дипломат встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, председателем Коллегии ЕЭК Бакытжаном Сагынтаевым и руководителем Российско-таиландского делового совета Иваном Демченко.

Зульфат Шафигуллин