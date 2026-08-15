Рустам Минниханов поручил обеспечить доступ к укрытиям в любое время суток

При проверке укрытий в многоквартирных домах обнаружились недостатки, а на некоторых объектах промышленности не отработан алгоритм действий

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ сообщил о поступающих жалобах на неудовлетворительное состояние укрытий, отсутствие информации о месте их нахождения, недоступности подвальных помещений. Он поручил обеспечить населению доступ к убежищам при объявлении воздушной тревоги в любое время суток.

При проверке укрытий в 396 многоквартирных домах обнаружились недостатки, а на некоторых объектах промышленности не отработан алгоритм действий, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Необходимо доносить информацию, что при объявлении угрозы атаки нужно в обязательном порядке принять меры и спуститься в укрытия. Нельзя игнорировать сигнал тревоги. Также следует обеспечить населению доступ к месту для укрытия при объявлении воздушной тревоги в любое время суток. Алгоритм действий доведен до всех муниципалитетов, предприятий и организаций. Нужно обеспечить его неукоснительное соблюдение, — заявил глава республики.

Рустам Минниханов поручил Госжилинспекции продолжить работу по обследованию укрытий в МКД, организовать контроль за выполнением управляющими компаниями работ по приведению состояния помещений в надлежащее состояние.

Также он напомнил, что трагедии в Нижнекамске можно было избежать, если бы люди своевременно эвакуировались. «Что касается промышленных объектов в Нижнекамске, вопросов нет. Они своевременно и оперативно реагируют», — отметил раис Татарстана.

Денис Петров