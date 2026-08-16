Эксперты назвали самые выгодные даты для осеннего отпуска в 2026 году

Продлить отдых без потери дохода также помогут отгулы за переработки, сдачу крови или работу в праздники

Фото: Артем Дергунов

Для максимального сохранения дохода выгоднее брать отпуск осенью 2026 года в сентябре или октябре, так как стоимость рабочего дня при окладе будет ниже из-за большего числа рабочих дней. Об этом сообщают исследователи «Авито Работы».

В ноябре рабочий день стоит дороже всего (5 тыс. рублей при окладе 100 тыс.), поэтому отдых в этом месяце приведет к потере части зарплаты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для максимального продления отдыха эксперты советуют планировать короткие перерывы вокруг Дня народного единства в ноябре — с 31 октября по 8 ноября можно получить девять выходных, потратив всего четыре дня отпуска. Однако такой подход снизит выплату за ноябрь.

Этот сценарий возможен только при условии, что в течение года сотрудник уже отгулял одну непрерывную часть отпуска не менее 14 дней. Продлить отдых без потери дохода также помогут отгулы за переработки, сдачу крови или работу в праздники.

Ранее исследования показали, что каждый восьмой татарстанец работает во время отпуска.

Зульфат Шафигуллин