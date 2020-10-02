В Татарстане за неделю приостановили учебный процесс в 34 классах

Глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что за последнюю неделю приостановлен учебный процесс в 34 классах 16 школ — в основном это учреждения в Казани и одно — в Бавлинском районе:



«Что касается сферы образования, которая вызывает очень много вопросов у всех. Серьезных проблем, связанных с групповыми очагами в колледжах, школах, вузах, техникумов мы не видим. На сегодня на контроле 17 случаев заболевания — четыре студента, три школьника и 10 педагогов. Из этих случаев 15 — это проявление инфекции в виде ОРВИ и только два — коронавирусная пневмония».

На сегодня суммарно вывялено 4 440 детей либо с температурой, либо с явными признаками ОРВИ.

На прошлой неделе Патяшина рассказывала, что в школах активно отстраняют от занятий детей с симптомами ОРВИ.