Более трети работников в Татарстане получают зарплаты выше средней по стране

Республика оказалась десятой в рейтинге регионов по доле высокооплачиваемых сотрудников

Фото: Максим Платонов

Более трети работников в Татарстане получают зарплаты выше средней по стране. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».

Средняя зарплата в целом по России достигла 108 тысяч рублей. Выше этого показателя в Татарстане зарабатывают 38,9% работников. Республика оказалась десятой в рейтинге регионов по доле высокооплачиваемых сотрудников.

Лидером по этому показателю стал Ямало-Ненецкий автономный округ с 65,8%. В пятерке также значатся Магаданская область (57,2%), Чукотский АО (56,5%), Ненецкий автономный округ (52,7%) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (50,1%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан имеет показатель меньший, чем у Сахалинской области (47,8%), Москвы (44,5%), Санкт-Петербурга (43,8%) и Якутии (40,9%). Попадание Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана в десятку рейтинга аргументируется тем, что они выступают в роли ключевых финансовых и интеллектуальных центров страны.

Напомним, среднемесячная зарплата в Татарстане по итогам января — мая 2026 года увеличилась на 16,5% в сравнении с тем же периодом 2025-го. Такие данные в своем докладе публиковал Татарстанстат.

Ранее сообщалось, что в Татарстане фиксируют дефицит кадров в строительной отрасли — на нее приходится больше половины открытых в республике вакансий. Основная потребность сосредоточена в закамской агломерации.

Зульфат Шафигуллин