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Доходы бюджета Набережных Челнов выросли на 1,2 млрд рублей

09:12, 17.08.2026

Рост обеспечили межбюджетные трансферты (+933 млн) и собственные налоговые и неналоговые поступления (+253 млн)

Доходы бюджета Набережных Челнов выросли на 1,2 млрд рублей
Фото: Реальное время

За первое полугодие 2026 года доходы бюджета города составили 13,242 млрд руб., что на 1,186 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила начальник управления финансов города Светлана Мулюкова.

Рост обеспечили межбюджетные трансферты (+933 млн) и собственные налоговые и неналоговые поступления (+253 млн). Наибольший вклад внесли:

  • НДФЛ — +437 млн;
  • упрощенная система налогообложения — +59 млн;
  • земельный налог — +15 млн;
  • акцизы — +6 млн.
предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

В структуре доходов преобладают межбюджетные трансферты (59%), а доля собственных поступлений составляет около 40%. План по собственным доходам города выполнен на 42,4%.

Ранее планировалось, что доходы бюджета Набережных Челнов на 2026 год составят 22,3 млрд рублей, на 2027 год — 23,9 млрд рублей, а на 2028 год — 25,7 млрд рублей. Известно, что бюджет должен сохранить социальную направленность: более 87% расходов будет направлено на социально-культурную сферу.

Зульфат Шафигуллин

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