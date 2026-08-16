ФНС разъяснила правила уплаты налогов при вступлении в наследство

Налог возникает только при продаже унаследованного имущества, уточнили налоговики

Фото: Артем Дергунов

Получение наследства не облагается НДФЛ, за исключением вознаграждений за произведения или патенты. Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с опровержением популярного у населения мифа.

Налог возникает только при продаже унаследованного имущества, уточнили налоговики.

Если продажа осуществляется до истечения трех лет со дня смерти наследодателя, доход резидентов облагается по ставке 13–15% (нерезидентов — 30%). При владении имуществом три года и более налог с продажи платить не нужно, декларация также не требуется.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом при вступлении в наследство на недвижимость необходимо уплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство согласно подп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ.

Ранее российские законодатели предложили право проживания по завещанию вносить в ЕГРН как обременение.

Зульфат Шафигуллин