Председателем Госкомитета Татарстана по туризму стала Оксана Саргина

В конце июля эту должность покинул Сергей Иванов

Фото: Артем Дергунов

Заместитель директора по развитию туризма и рекреации Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина возглавила Государственный комитет Татарстана по туризму. Об этом было объявлено на совещании в Доме правительства РТ.

Напомним, в конце июля с поста главы комитета ушел Сергей Иванов. Он назначен первым заместителем генерального директора корпорации «Туризм.РФ». На новом месте Иванов будет курировать проект «Казань марина» и федеральные туристические программы.

Ранее Саргина также занимала пост генерального директора АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан».

Денис Петров