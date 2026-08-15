Председателем Госкомитета Татарстана по туризму стала Оксана Саргина
В конце июля эту должность покинул Сергей Иванов
Заместитель директора по развитию туризма и рекреации Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина возглавила Государственный комитет Татарстана по туризму. Об этом было объявлено на совещании в Доме правительства РТ.
Напомним, в конце июля с поста главы комитета ушел Сергей Иванов. Он назначен первым заместителем генерального директора корпорации «Туризм.РФ». На новом месте Иванов будет курировать проект «Казань марина» и федеральные туристические программы.
Ранее Саргина также занимала пост генерального директора АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан».
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