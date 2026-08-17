Доходы бюджета от утильсбора за семь месяцев выросли на 40%

Пока в казну поступило 309,2 млрд рублей — менее 20% от плана

Фото: Динар Фатыхов

Поступления в федеральный бюджет от утилизационного сбора за семь с половиной месяцев 2026 года составили 309,2 млрд рублей, увеличившись на 40% год к году. Причинами стали индексация тарифов и рост продаж автомобилей, сообщают «Известия».

Несмотря на текущую динамику, власти рассчитывают собрать по этой статье более 1,65 трлн рублей до конца года. Пока в казну поступило менее 20% от плана из-за переноса сроков уплаты за IV квартал 2025-го и первые три квартала 2026-го на декабрь. Эксперты прогнозируют итоговое отставание от плана на 20–30%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Рост поступлений обеспечили изменение расчета сбора с декабря 2025 года (введение критерия мощности свыше 160 л.с.) и индексация коэффициентов на 10–20%. Дополнительным фактором стал рост объемов ввоза машин, только в июле импорт новых авто вырос почти на 60% год к году.

Напомним, в августе Конституционный суд РФ подтвердил законность утильсбора за ввоз машин. На фоне нового сбора средний возраст автомобиля в регионах Приволжского федерального округа, куда входит в том числе и Татарстан, достиг почти 14 лет.

Зульфат Шафигуллин