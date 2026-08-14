Дорогу Набережные Челны — Сарманово в Татарстане вновь открыли для проезда

На участке заменили трубу и восстановили покрытие

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане снова открыт проезд по дороге, соединяющей Набережные Челны с Сарманово. На месте рабочие демонтировали старую железобетонную трубу и установили новую.

— Ограничение было введено 17 июля в связи с размывом проезжей части автомобильной дороги, — сообщает Миндортранс Татарстана.

Также уложили свежий асфальт, укрепили обочины и восстановили металлическое барьерное ограждение.

Ранее сообщалось, что в Татарстане водителя приговорили к 3,5 года колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими. Он уснул за рулем на трассе М-7 и столкнулся с грузовиком.

Вадим Вахрушев