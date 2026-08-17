Сегодня в Татарстане ожидается до +20 градусов

Возможен сильный дождь с грозой

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой и умеренный дождь, местами сильный, возможна гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Температура составит от +15 до +20 градусов.



Зульфат Шафигуллин