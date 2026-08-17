Глава дипмиссии Евросоюза готовит «самые масштабные санкции» против России

Кая Каллас намерена увеличить на треть количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке новых антироссийских санкций, которые она представит этой осенью. По ее словам, запланированный пакет станет самым масштабным с начала военного конфликта.

Каллас отметила, что в случае принятия документа количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций увеличится на треть.

Ранее 23 июля ЕС принял 21-й пакет рестрикций, включивший 170 юридических и 48 физических лиц из нефтяной отрасли, банковской сферы, криптовалютной инфраструктуры и рынка СПГ.

При этом по итогам июня был зафиксирован рост экспорт из ЕС в Россию почти на 5%.

Зульфат Шафигуллин