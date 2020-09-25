Главное о коронавирусе на 25 сентября: заболевания учителей в Татарстане, Москва возвращается к ограничениям

Фото: Максим Платонов

В суд на Роспотребнадзор



За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса. Всего на 25 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 112 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 6 019 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. Умерли 74 человека.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ — главный санитарный врач республики Марина Патяшина сообщила, что с начала учебного года в Татарстане не было ни одного группового очага в образовательном учреждении, хотя единичные случаи регистрируются.

С начала учебного года в Татарстане было 19 единичных случаев коронавируса в образовательных учреждениях — заболели 14 учителей, четыре студента и один ученик. 13 случаев уже «закрыты» и не рассматриваются как очаг, в шести случаях — идет наблюдение за контактными лицами. Это четыре учителя, один школьник и один студент.

Эпидемиолог казанской ДРКБ Ильсия Фазулзянова рассказала, как отличить простуду от гриппа и вовремя распознать коронавирусную инфекцию. Грипп обычно начинается резко: повышается температура, человек ослабевает, появляется головная боль, поскольку поражаются сосуды, появляется краснота в глазах, боль в мышцах. А коронавирус очень сложно определить без анализа. Основной признак — отсутствие обоняния и вкуса.

Депутат Госсовета РТ от КПРФ Хафиз Миргалимов на заседании республиканского парламента заявил Патяшиной, что хотел подать на Роспотребнадзор в суд из-за того, что сотрудники, взявшие у него анализ на коронавирус, объявили о том, что он положительный, тем самым ославив Миргалимова на всю республику и даже Россию.

Минздрав РФ сообщил о начале вакцинации от коронавируса в ряде регионов страны. В Татарстане прививки от COVID-19 пока не делают.

Патяшина заявила, что ужесточение ограничений, как в Москве, в республике не планируется.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Замглавы Минздрава РТ и руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, что для пациентов, находящихся на госпитализации или амбулаторном лечении, препарат от коронавируса будет бесплатным.

«Коронавирусное» самовнушение



За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 317 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 136 048 человек, а выздоровевших — до 934 146 человек.



Зафиксировано 108 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 20 056 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 44,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 374 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222,6 тыс. человек.

Москва вводит меры для самых уязвимых категорий жителей — пока в рекомендательной форме. С понедельника москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома и перейти на удаленную работу. Также руководителям предприятий рекомендовано вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

Фото: Юлия Иванко / mos.ru

Более дешевый аналог препарата от коронавируса «Авифавир» в аптеках России будет стоить около 8 тысяч рублей. Это примерно на 30% дешевле аналогов, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Опрошенные россияне назвали объяснили главные недостатки дистанционного обучения: это низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкая цифровая грамотность учителей (20%), низкая мотивация учащихся (10%) и недостаток качества цифрового контента (7%).

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что если иммунитет сформирован и человек переболел в этом сезоне, вакцинацию проходить не нужно.

Мурашко рассказал, как проходит диспансеризация после коронавирусных ограничений: весной она приостанавливалась и возобновилась в августе.

Президент России Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса.

Фото: kremlin.ru

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что рост числа заболевших нельзя назвать «второй волной»: оценка второй волны заражений коронавирусом основывается на соотношении числа заболевших и числа выздоровевших.

Главный внештатный специалист Минздрава Подмосковья невролог Ринат Богданов рассказал, что люди с выраженным тревожным фоном и способностью к самовнушению могут иметь симптомы коронавируса, особенно в период пандемии,— кашель, нехватку воздуха и повышенную температуру, однако это не всегда говорит о наличии болезни.

Младший сын актера Михаила Ефремова, 10-летний Борис, заразился коронавирусом, из-за чего семья артиста самоизолировалась на даче в Подмосковье.

Глава Салехарда Алексей Титовский сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, в связи с чем перешел на дистанционный режим работы.

Фото: vesti-yamal.ru

Мир не выдержал проверки



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 32 234 685 человек, 983 042 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 978 851). На второй строчке — Индия (5 818 570), на третьей — Бразилия (4 657 702). Россия на четвертом месте (1 123 976), на пятом — Колумбия (790 823).



Больше всего смертей зафиксировано в США (202 818). За ними следуют Бразилия (139 808), Индия (92 290), Мексика (75 439) и Великобритания (41 991).



В Израиле с с 14.00 сегодняшнего дня, 25 сентября, ужесточается введенный неделю назад режим самоизоляции. В стране вводится тотальный карантин по 9 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране идет вторая волна коронавируса. Такой вывод он сделал, исходя из актуальной статистики по числу новых заболевших.

Фото gazeta.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, в котором принес извинения за гибель южнокорейского сотрудника рыболовного контроля, по которому произвели более 10 выстрелов, а затем сожгли его тело. В комитете начальников штабов ВС Южной Кореи считают, что КНДР могла предпринять такие действия в соответствии с утвержденными Пхеньяном карантинными правилами, призванными не допустить проникновения в страну коронавирусной инфекции.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия — явная проверка международного сотрудничества, которую мир не выдержал.

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что лицевые маски, изготовленные из натурального шелка, могут эффективно защищать от заражения коронавирусом: содержащаяся в шелке медь является хорошим дезинфицирующим агентом, а сам шелк не намокает и является воздухопроницаемым.

Фото: Instagran/sirinbird_scarves

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрабатываемые США вакцины от коронавируса могут быть распространены в течение 24 часов после одобрения регуляторами.

Маргарита Головатенко