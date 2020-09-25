Главное о коронавирусе на 25 сентября: заболевания учителей в Татарстане, Москва возвращается к ограничениям
В суд на Роспотребнадзор
За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса. Всего на 25 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 112 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 6 019 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. Умерли 74 человека.
- Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ — главный санитарный врач республики Марина Патяшина сообщила, что с начала учебного года в Татарстане не было ни одного группового очага в образовательном учреждении, хотя единичные случаи регистрируются.
- С начала учебного года в Татарстане было 19 единичных случаев коронавируса в образовательных учреждениях — заболели 14 учителей, четыре студента и один ученик. 13 случаев уже «закрыты» и не рассматриваются как очаг, в шести случаях — идет наблюдение за контактными лицами. Это четыре учителя, один школьник и один студент.
- Эпидемиолог казанской ДРКБ Ильсия Фазулзянова рассказала, как отличить простуду от гриппа и вовремя распознать коронавирусную инфекцию. Грипп обычно начинается резко: повышается температура, человек ослабевает, появляется головная боль, поскольку поражаются сосуды, появляется краснота в глазах, боль в мышцах. А коронавирус очень сложно определить без анализа. Основной признак — отсутствие обоняния и вкуса.
- Депутат Госсовета РТ от КПРФ Хафиз Миргалимов на заседании республиканского парламента заявил Патяшиной, что хотел подать на Роспотребнадзор в суд из-за того, что сотрудники, взявшие у него анализ на коронавирус, объявили о том, что он положительный, тем самым ославив Миргалимова на всю республику и даже Россию.
- Минздрав РФ сообщил о начале вакцинации от коронавируса в ряде регионов страны. В Татарстане прививки от COVID-19 пока не делают.
- Патяшина заявила, что ужесточение ограничений, как в Москве, в республике не планируется.
- Замглавы Минздрава РТ и руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, что для пациентов, находящихся на госпитализации или амбулаторном лечении, препарат от коронавируса будет бесплатным.
«Коронавирусное» самовнушение
За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 317 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 136 048 человек, а выздоровевших — до 934 146 человек.
Зафиксировано 108 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 20 056 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 44,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 374 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222,6 тыс. человек.
- Москва вводит меры для самых уязвимых категорий жителей — пока в рекомендательной форме. С понедельника москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома и перейти на удаленную работу. Также руководителям предприятий рекомендовано вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.
- Более дешевый аналог препарата от коронавируса «Авифавир» в аптеках России будет стоить около 8 тысяч рублей. Это примерно на 30% дешевле аналогов, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
- Опрошенные россияне назвали объяснили главные недостатки дистанционного обучения: это низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкая цифровая грамотность учителей (20%), низкая мотивация учащихся (10%) и недостаток качества цифрового контента (7%).
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что если иммунитет сформирован и человек переболел в этом сезоне, вакцинацию проходить не нужно.
- Мурашко рассказал, как проходит диспансеризация после коронавирусных ограничений: весной она приостанавливалась и возобновилась в августе.
- Президент России Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса.
- Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что рост числа заболевших нельзя назвать «второй волной»: оценка второй волны заражений коронавирусом основывается на соотношении числа заболевших и числа выздоровевших.
- Главный внештатный специалист Минздрава Подмосковья невролог Ринат Богданов рассказал, что люди с выраженным тревожным фоном и способностью к самовнушению могут иметь симптомы коронавируса, особенно в период пандемии,— кашель, нехватку воздуха и повышенную температуру, однако это не всегда говорит о наличии болезни.
- Младший сын актера Михаила Ефремова, 10-летний Борис, заразился коронавирусом, из-за чего семья артиста самоизолировалась на даче в Подмосковье.
- Глава Салехарда Алексей Титовский сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, в связи с чем перешел на дистанционный режим работы.
Мир не выдержал проверки
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 32 234 685 человек, 983 042 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 978 851). На второй строчке — Индия (5 818 570), на третьей — Бразилия (4 657 702). Россия на четвертом месте (1 123 976), на пятом — Колумбия (790 823).
Больше всего смертей зафиксировано в США (202 818). За ними следуют Бразилия (139 808), Индия (92 290), Мексика (75 439) и Великобритания (41 991).
- В Израиле с с 14.00 сегодняшнего дня, 25 сентября, ужесточается введенный неделю назад режим самоизоляции. В стране вводится тотальный карантин по 9 октября.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране идет вторая волна коронавируса. Такой вывод он сделал, исходя из актуальной статистики по числу новых заболевших.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, в котором принес извинения за гибель южнокорейского сотрудника рыболовного контроля, по которому произвели более 10 выстрелов, а затем сожгли его тело. В комитете начальников штабов ВС Южной Кореи считают, что КНДР могла предпринять такие действия в соответствии с утвержденными Пхеньяном карантинными правилами, призванными не допустить проникновения в страну коронавирусной инфекции.
- Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия — явная проверка международного сотрудничества, которую мир не выдержал.
- Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что лицевые маски, изготовленные из натурального шелка, могут эффективно защищать от заражения коронавирусом: содержащаяся в шелке медь является хорошим дезинфицирующим агентом, а сам шелк не намокает и является воздухопроницаемым.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что разрабатываемые США вакцины от коронавируса могут быть распространены в течение 24 часов после одобрения регуляторами.
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