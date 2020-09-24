Мурашко рассказал, когда не надо делать вакцинацию от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, надо ли делать прививку от коронавируса, если есть антитела.

«Если иммунитет сформирован и человек переболел в этом сезоне, вакцинацию проходить не нужно», — заявил глава ведомства.

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Ранее Мурашко сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска, в частности врачей и учителей, ориентировочно стартует после ноября-декабря этого года.

