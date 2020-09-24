В регионах начали делать прививки от коронавируса, в Татарстане вакцинация пока не проводится

Минздрав РФ сообщил о начале вакцинации от коронавируса в ряде регионов страны. В Татарстане прививки от COVID-19 пока не делают.

«В ряде регионов уже вводят вакцину с применением системы маркировки. Приоритетной группой для вакцинации являются медицинские работники», — цитирует «РИА Новости» сообщение Минздрава РФ.

Фото: : realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Татарстане вакцинация медиков пока не проводится, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

Напомним, накануне руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова уже заявила, что пока вакцина от коронавируса поступает в республику в единичных экземплярах. На сегодня отрабатывается логистика поставок препарата в республику.