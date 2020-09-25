В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, будет ли ужесточение ограничений, как в Москве

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина на пресс-конференции ответила на вопрос о том, можно ли ждать ужесточения ограничений, как в Москве:

«Мы не планируем вводить дополнительные ограничительные мероприятия при той стабильной ситуации, которую имеем. Усиленные проверки проводятся: мы проверяем предприятия и организации на соблюдение всех мер. Это позволяет нам находиться на стабильном уровне. Выдано более 12 тысяч предписаний, проверено почти 20 тысяч объектов (с начала пандемии, — прим. ред.). На 4% объектов требования не соблюдались, сумма штрафов — 5 млн рублей».

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Также Патяшина отметила, что новые послабления пока вводить не планируют: «Мы находимся на сезонном подъеме инфекций, возвращаются отпускники. Сентябрь — октябрь мы будем проживать в том формате, в каком постановление работает».

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы разослала крупным предприятиям письма с рекомендацией перевести сотрудников на «удаленку». Пенсионерам из столицы РФ также рекомендуют работать дистанционно и не ездить в общественном транспорте.