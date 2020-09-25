В Татарстане выявлено 25 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зафиксировали еще 25 случаев коронавируса. Общее количество достигло 7 112 случаев.

Как рассказала сегодня руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина, на сегодня под наблюдением находятся 658 человек. Это члены семей тех, у кого уже выявлен COVID-19, и контактировавшие с ними коллеги.

Фото: tatarstan.ru

За сутки проведено 5 201 исследование, суммарно за все время специалисты провели уже 720 309 исследований.

Замглавы Минздрава РТ и руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что за сутки выздоровели 20 пациентов с COVID-19. За все время в республике насчитывается 6 019 выздоровевших.