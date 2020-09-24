Зеленский заявил, что на Украине идет вторая волна коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране идет вторая волна коронавируса. Такой вывод он сделал исходя из актуальной статистики по числу новых заболевших.

Зеленский отметил, что число заболевших растет, не только на Украине, но и во всем мире. Поэтому границы закрыты для иностранцев.

«Сейчас мы имеем по 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна коронавируса в Украине», — цитирует Зеленского агентство «Укринформ».

realnoevremya.ru

По словам главы государства, во время первой волны в стране выявляли от 100 до 300 случаев заражения в сутки.

Ранее главный санитарный врач Татарстана ответила на вопрос, будет ли в Татарстане вторая волна коронавируса. Марина Патяшина заявила, что в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, а понятия «вторая волна» в эпидемиологии не существует.

