Мурашко рассказал, как проходит диспансеризация в этом году

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как проходит диспансеризация после коронавирусных ограничений.

«Мы приостанавливали программу диспансеризации весной. Начиная с августа мы разрешили возобновить эти программы, так как промедление может быть критически важным», — сообщил Мурашко.

Он обратил внимание, что в августе и сентябре диспансеризацию прошли уже 2 млн человек.

Также Мурашко объяснил, почему к узким специалистам пациентов направляет терапевт.

