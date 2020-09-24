Новости общества

22:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мурашко рассказал, как проходит диспансеризация в этом году

15:58, 24.09.2020
Мурашко рассказал, как проходит диспансеризация в этом году
Фото: realnoevremya.ru

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как проходит диспансеризация после коронавирусных ограничений.

«Мы приостанавливали программу диспансеризации весной. Начиная с августа мы разрешили возобновить эти программы, так как промедление может быть критически важным», — сообщил Мурашко.

Он обратил внимание, что в августе и сентябре диспансеризацию прошли уже 2 млн человек.

Также Мурашко объяснил, почему к узким специалистам пациентов направляет терапевт.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем