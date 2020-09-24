Мурашко рассказал, как проходит диспансеризация в этом году
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как проходит диспансеризация после коронавирусных ограничений.
«Мы приостанавливали программу диспансеризации весной. Начиная с августа мы разрешили возобновить эти программы, так как промедление может быть критически важным», — сообщил Мурашко.
Он обратил внимание, что в августе и сентябре диспансеризацию прошли уже 2 млн человек.
Также Мурашко объяснил, почему к узким специалистам пациентов направляет терапевт.
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