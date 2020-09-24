Эпидемиолог ДРКБ рассказала, как отличить простуду от гриппа и распознать коронавирус

Фото: кадр видео ТНВ

Эпидемиолог ДРКБ Ильсия Фазулзянова рассказала, как отличить простуду от гриппа и вовремя распознать коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают новости телеканалаТНВ.



В последние недели отмечается рост обращений с ОРВИ. За минувшую неделю среди школьников зафиксировано 4 807 случаев ОРВИ. В Казани на карантин из-за вирусных инфекций закрыты 28 классов в 10 школах.

«Грипп обычно начинается резко: повышается температура, пациент резко ослабевает, появляется головная боль, поскольку поражаются сосуды, появляется краснота в глазах, боль в мышцах. А коронавирус вообще очень сложно определить [без анализа]. Основным признаком является отсутствие обоняния и вкуса», — рассказала Фазулзянова.

Также доктор рассказала о том, как можно защитить себя от болезни без прививки: закаливаться, использовать оксолиновую мазь и соблюдать меры профилактики.

