В Израиле ввели тотальный ужесточенный карантин

Парламент Израиля ужесточил введенный неделю назад режим самоизоляции. Теперь в стране вводится тотальный ужесточенный карантин.

Тотальный карантин вводится с 14:00 (время совпадает с московским, — прим. ред.) с 25 сентября по 9 октября. В это время будут закрыты все предприятия, кроме жизненно необходимых — продуктовых магазинов, аптек и лавок с товарами первой необходимости.

Фото Максим Платонов

Гражданам Израиля запрещено будет удаляться от дома далее одного километра. Молиться можно будет на открытых площадках с участием до 20 человек, сообщает ТАСС.



Напомним, что Израиль стал первой страной, которая повторно ввела карантин.