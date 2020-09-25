В Израиле ввели тотальный ужесточенный карантин
Парламент Израиля ужесточил введенный неделю назад режим самоизоляции. Теперь в стране вводится тотальный ужесточенный карантин.
Тотальный карантин вводится с 14:00 (время совпадает с московским, — прим. ред.) с 25 сентября по 9 октября. В это время будут закрыты все предприятия, кроме жизненно необходимых — продуктовых магазинов, аптек и лавок с товарами первой необходимости.
Гражданам Израиля запрещено будет удаляться от дома далее одного километра. Молиться можно будет на открытых площадках с участием до 20 человек, сообщает ТАСС.
Напомним, что Израиль стал первой страной, которая повторно ввела карантин.Общество
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