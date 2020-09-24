Миргалимов заявил, что хотел подать на Роспотребнадзор в суд из-за неправильного теста на COVID-19

Депутат Госсовета РТ от КПРФ Хафиз Миргалимов на заседании заявил главе Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марине Патяшиной, что хотел подать на ведомство в суд. По его словам, сотрудники службы, взявшие у руководителя татарстанского отделения КПРФ анализ на коронавирус, объявили о том, что он положительный, тем самым ославив Миргалимова на всю республику и даже Россию.

«Якобы больной, и меня забыли. Сам поехал, до 1 апреля четыре раза сдал анализы — они отрицательные. У меня была мысль подавать на вашу службу в суд — настолько объективна ваша лаборатория, настолько профессиональные ваши работники, и никто не извинился. Сдал анализ на антитела, у меня их нет», — возмутился Миргалимов.

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«Никаких сомнений в результате вашем точно нет. Для всех скажу отдельно: нахождение коронавируса в носоглотке — место, из которого берут мазок, — очень индивидуально. У кого-то в течение суток, а у кого-то и до 90 суток может выделяться. Бывает, когда человек выделяет коронавирус, а клиники совершенно нет, а на третий день опять отбираем мазок — и результат уже отрицательный. Это говорит о том, что человек не опасный для окружающих. Но вместе с тем, поскольку средний инкубационный период — 14 дней, 14 дней по законодательству изоляция обязательна», — ответила Патяшина.

На перепалку Миргалимова и Патяшиной шутливо отреагировал спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин: «Его вопрос был глубже. Не политическая ли это акция, чтобы вывести из политической активности такого депутата, как Миргалимов. Нет ли среди вас там таких активных противодействующих? Не нашли таковых».