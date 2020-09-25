Названа цена более дешевого препарата от коронавируса

«Авифавир» в аптеках России будет стоить около 8 тысяч рублей. Это примерно на 30% дешевле аналогов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

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По его словам, цена аналогов в 12 тысяч рублей очень высока: «Мы специально немного задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную». По его словам, цена может снизиться и в дальнейшем. Фонд будет работать над включением «Авифавира» в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Напомним, препарат «Авифавир» применяется в Казани при лечении пациентов с коронавирусом при средне-тяжелых состояниях.