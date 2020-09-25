Главное к утру: удаление второго языка в казанской ДРКБ, защита «Северного потока — 2» и челнинский двоеженец
- В Казани врачи ДРКБ удалили ребенку второй язык, который сформировался и вырос в носоглотке. Доктора столкнулись с редчайшей аномалией — хористией, когда участок сформированной ткани образуется там, где его быть не должно. Если бы «язычок» вовремя не удалили, ребенок мог бы погибнуть.
- В Татарстане суд рассмотрел дело двоеженца: житель Челнов смог вступить во второй брак, не расторгнув первый. В первый раз он женился в 1999 году в Заинском ЗАГСе. Через 5 лет он оформил отношения со второй женщиной в Тукаевском ЗАГСе, однако их брак распался через 3 года. Так, он 3 года был женат на двух женщинах одновременно.
- Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер вступился за проект «Северный поток — 2». По его словам, газ, который будет поступать по магистральному газопроводу, предназначен не только для Германии, а для ряда европейских стран.
- В Госдуму внесли законопроект о запрете изымать домашних животных у должников. Авторы законопроекта считают, что изъятие животного негативно сказывается как на владельцах животных, так и на питомцах, ведь у органов власти нет условий содержания животных.
- Студент КФУ показал обшарпанное здание общежития за «немалые деньги». Автор сообщения в инстаграм-сообществе пожаловался, что платит университету немалые деньги, а взамен получает условия проживания, которые сложно назвать достойными.
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