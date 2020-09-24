Министр экономики ФРГ считает, что «Северный поток — 2» нужен не только Германии

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Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер вступился за проект «Северный поток — 2». По его словам, газ, который будет поступать по магистральному газопроводу, предназначен не только для Германии, а для ряда европейских стран.

Альтмайер назвал критиков реализации проекта «непоследовательными». Он считает, что они связывают «Северный поток — 2» с импортом российского газа в Европу, хотя газ уже поступает в ЕС.

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«Мы все исходим из того, что объемы газа, который должна импортировать Европа, будут расти. Мы должны задаться вопросом, откуда в будущем брать газ», — сказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Handelsblatt (цитата по ТАСС).



Ранее в США заявили, что планируют создать коалицию для остановки проекта «Северный поток — 2». По мнению властей США, «Северный поток — 2» угрожает Европе, так как она становится зависима от поступающего из России газа.

