Новости общества

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуму внесен законопроект о запрете изымать домашних животных у должников

02:22, 25.09.2020
В Госдуму внесен законопроект о запрете изымать домашних животных у должников
Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект о запрете изымать домашних животных у должников. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроектом предлагается запретить изымать приставам питомцев должников. Авторы законопроекта считают, что изъятие животного негативно сказывается как на владельцах животных, так и на питомцах, ведь у органов власти нет условий содержания животных.

realnoevremya.ru

Сейчас в списке животных, которых нельзя изъять по исполнительным листам, числятся племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасек), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания. Поправки дополняют перечень с указанием домашних животных: кошек, собак и других, которые не используются в предпринимательской деятельности,

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал изъятие животных за долги варварством.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем