В Госдуму внесен законопроект о запрете изымать домашних животных у должников

В Госдуму внесли законопроект о запрете изымать домашних животных у должников. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроектом предлагается запретить изымать приставам питомцев должников. Авторы законопроекта считают, что изъятие животного негативно сказывается как на владельцах животных, так и на питомцах, ведь у органов власти нет условий содержания животных.

realnoevremya.ru

Сейчас в списке животных, которых нельзя изъять по исполнительным листам, числятся племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасек), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания. Поправки дополняют перечень с указанием домашних животных: кошек, собак и других, которые не используются в предпринимательской деятельности,



Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал изъятие животных за долги варварством.

