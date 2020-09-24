В Казани врачи ДРКБ удалили ребенку второй язык

Фото: ДРКБ Казань

В Казани врачи ДРКБ удалили ребенку второй язык, который сформировался и вырос с носоглотке. О редкой аномалии рассказали в пресс-службе ДРКБ.

Родители двухмесячного малыша заметили у ребенка появление некоего образования из рта во время срыгивания. За помощью они обратились в ДРКБ. Врачи во время осмотра ничего необычного не заметили и решили провести дополнительное обследование носоглотки под наркозом.

«При эндоскопическом методе осмотра в носоглотке выявлено образование на толстой ножке, исходящее из задней небной дужки и располагающееся очень аккуратно в носоглотке. Образование было подвижное, вытянув его, мы увидели, что на конце ножки сформирован настоящий язык, — цитирует пресс-служба заведующую ЛОР-отделением ДРКБ Елену Лучкину.

Хирурги удалили образование и отправили ткань на морфологическое исследование, которое подтвердило, что это ткань языка. Выяснилось, что доктора столкнулись с редчайшей аномалией — хористией, когда участок сформированной ткани образуется там где его быть не должно. Если бы «язычок» вовремя не удалили, ребенок мог бы погибнуть.



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