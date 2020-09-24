В Татарстане мужчина 3 года был женат на двух женщинах

В Татарстане суд рассмотрел дело двоеженца. Мужчина был официально женат на двух женщинах одновременно.

Житель Набережных Челнов смог вступить во второй брак, не расторгнув первый. В первый раз он женился в 1999 году в Заинском ЗАГСе. Через 5 лет он оформил отношения со второй женщиной в Тукаевском ЗАГСе, однако их брак распался через 3 года. Таким образом, он 3 года был женат на двух женщинах одновременно.

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Первая супруга подала на развод спустя 21 год. Сейчас пару официально развели, сообщает «Россия Татарстан».



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