Главное за выходные: открытие Нацбиблиотеки и Большого Казанского кольца, 25 млн случаев COVID-19
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 31 августа.
- В Казани ко Дню города и Дню республики открылись многие ключевые объекты. Например, первый этап участка Большого Казанского кольца (БКК) от улицы Мидхата Булатова до Борисковской.
- Еще один знаковый объект — это вторая очередь набережной озера Кабан.
- В Kazan Expo открыли медицинский промышленный парк. Уже сообщалось, что там будут производить тесты на коронавирус.
- Национальная библиотека Татарстана официально переехала в здание бывшего НКЦ «Казань» и начала работать. Первым посетителем стал режиссер Тимур Бекмамбетов.
- В мире число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 25 миллионов.
- «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» (2:2). Казанские футболисты забили второй мяч на 90-й минуте.
- Минниханов прокатился вместе с байкерами, возглавив колонну мотопробега «от Красного Кремля к Белому Кремлю».
- Вышел фильм Сергея Брилева, посвященный 100-летию ТАССР.
- Арбитраж Татарстана запустил банкротство «Татфлота».
- Жительница Казани умерла, обнаружив полицейских, забирающих ее «Оку» на штрафстоянку.
- В Казани возбудили уголовное дело в отношении женщины, избившей сына в подъезде.
- В Госдуме предложили запретить караоке до конца года. Парламентарии опасаются распространения коронавируса через микрофон.
- «Сборная Татнефти» заняла второе место на фестивале «Голосящий Кивин — 2020».
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