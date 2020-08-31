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Главное за выходные: открытие Нацбиблиотеки и Большого Казанского кольца, 25 млн случаев COVID-19

07:00, 31.08.2020
Главное за выходные: открытие Нацбиблиотеки и Большого Казанского кольца, 25 млн случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 31 августа.

  • В Казани ко Дню города и Дню республики открылись многие ключевые объекты. Например, первый этап участка Большого Казанского кольца (БКК) от улицы Мидхата Булатова до Борисковской.
  • Еще один знаковый объект — это вторая очередь набережной озера Кабан.
  • В Kazan Expo открыли медицинский промышленный парк. Уже сообщалось, что там будут производить тесты на коронавирус.
  • Национальная библиотека Татарстана официально переехала в здание бывшего НКЦ «Казань» и начала работать. Первым посетителем стал режиссер Тимур Бекмамбетов.
  • В мире число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 25 миллионов.
  • «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» (2:2). Казанские футболисты забили второй мяч на 90-й минуте.
  • Минниханов прокатился вместе с байкерами, возглавив колонну мотопробега «от Красного Кремля к Белому Кремлю».
  • Вышел фильм Сергея Брилева, посвященный 100-летию ТАССР.
  • Арбитраж Татарстана запустил банкротство «Татфлота».
  • Жительница Казани умерла, обнаружив полицейских, забирающих ее «Оку» на штрафстоянку.
  • В Казани возбудили уголовное дело в отношении женщины, избившей сына в подъезде.
  • В Госдуме предложили запретить караоке до конца года. Парламентарии опасаются распространения коронавируса через микрофон.
  • «Сборная Татнефти» заняла второе место на фестивале «Голосящий Кивин — 2020».

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