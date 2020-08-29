В Казани возбудили уголовное дело в отношении женщины, избившей сына в подъезде

В прокуратуре Татарстана сообщили, что в отношении матери, которая избила своего ребенка в подъезде многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В МВД по Татарстану также рассказали подробности инцидента. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции смогли установить личности женщины и ребенка. Ими оказались жительница Чистополя 1987 г.р. и ее несовершеннолетний сын 2014 г.р.

Следователям женщина заявила: избила ребенка за то, что он без спроса забрал у ее сожителя планшетный компьютер и спрятал его.

Расследование уголовного дела продолжается. На данный момент решается вопрос об изъятии ребенка у подозреваемой.

Напомним, что 28 августа камера зафиксировала, как женщина бьет мальчика в подъезде многоквартирного дома, от чего тот падает на пол.

