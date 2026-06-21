В Крыму временно прекратили продажу топлива на АЗС

Исключение сделано для государственных служб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность республики

Фото: Максим Платонов

На автозаправочных станциях Крыма временно приостановлен отпуск топлива для физических и юридических лиц. Ограничение распространяется на покупку горючего за наличный и безналичный расчет, а также по талонам, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Исключение сделано для государственных служб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность республики. Для них поставки топлива продолжаются в штатном режиме.

Аксенов сообщил, что о дальнейших решениях, связанных с ситуацией на топливном рынке региона, будет объявлено дополнительно. Жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться на информацию из официальных источников.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

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Наталья Жирнова