В Крыму временно прекратили продажу топлива на АЗС
Исключение сделано для государственных служб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность республики
На автозаправочных станциях Крыма временно приостановлен отпуск топлива для физических и юридических лиц. Ограничение распространяется на покупку горючего за наличный и безналичный расчет, а также по талонам, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Исключение сделано для государственных служб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность республики. Для них поставки топлива продолжаются в штатном режиме.
Аксенов сообщил, что о дальнейших решениях, связанных с ситуацией на топливном рынке региона, будет объявлено дополнительно. Жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться на информацию из официальных источников.
Напомним, что четыре человека погибли при атаке БПЛА на Керченский полуостров. По данным оперштаба Краснодарского края, в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия» — есть жертва.
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