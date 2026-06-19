Зеленский дал Лукашенко неделю на решение вопроса с техникой у границы

По словам Зеленского, техника используется для корректировки огня по территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидером Гондураса Насри Асфурой заявил, что Белоруссия должна убрать технику, которая, по его словам, используется для корректировки огня по территории Украины. Об этом сообщает РБК.

Зеленский отметил, что ожидает соответствующих действий от президента Белоруссии Александра Лукашенко в течение недели, в противном случае украинская сторона намерена принять меры самостоятельно.

Ранее, 18 июня, Александр Лукашенко заявил, что ситуация на белорусско-украинской границе остается напряженной, назвав ее «пылающей как никогда». Он также поручил военным сохранять усиленный режим службы на этом направлении.

За день до этого в Брянской области под атаку попал автобус с детской футбольной командой, которая следовала из Белоруссии на отдых в Геленджик. В результате происшествия погибла женщина, еще восемь человек получили осколочные ранения. Лукашенко призвал Киев дать честный ответ по атаке БПЛА на детский автобус.

Наталья Жирнова