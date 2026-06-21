Каждый четвертый автомобиль в трейд-ин Татарстана — LADA
На отечественный бренд пришлось 26% всех автомобилей, переданных в зачет покупки нового или подержанного автомобиля
За первые пять месяцев 2026 года самой распространенной маркой автомобилей, сдаваемых дилерам по программе трейд-ин в Татарстане, стала LADA. На отечественный бренд пришлось 26% всех автомобилей, переданных в зачет покупки нового или подержанного автомобиля. Такие данные привели аналитики «Авито Авто».
Второе место заняла Kia с долей 12%, третье — Hyundai (9%). В десятку самых распространенных марок в структуре трейд-ин также вошли Renault (8%), Chevrolet и Volkswagen (по 5%), Nissan, Skoda и Ford (по 4%), а также Toyota (3%).
Среди моделей лидером по количеству обменов стала LADA Granta — на нее приходится 11% всех автомобилей, сдаваемых дилерам. В тройку также вошли Kia Rio и LADA Vesta, доля каждой модели составила 6%.
Среди представителей бренда LADA наиболее часто владельцы сдавали в трейд-ин Granta, на которую пришлось 41% всех автомобилей марки. Следом расположились Vesta (22%), Kalina (12%), XRAY (7%) и Largus (6%).
Среди автомобилей Kia почти половину всех сделок по трейд-ин обеспечил Rio — 49%. В пятерку также вошли Sportage, Ceed, Cerato и Sorento. У Hyundai лидером оказался Solaris с долей 41%, второе место занял кроссовер Creta (22%).
По данным «Авито Авто», трейд-ин остается основным источником пополнения складов дилеров. В среднем по России на этот канал приходится около трети поступающих автомобилей.
Фактически данное исследование очерчивает портрет вторичного рынка автомобилей в Татарстане:
- четверть всех сдаваемых машин — LADA;
- в топе по-прежнему Rio и Solaris;
- доминируют автомобили массового сегмента;
- дорогие китайские бренды практически не представлены в трейд-ин.
В мае итоги опроса показали, что только 23% татарстанцев планируют покупку нового автомобиля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».