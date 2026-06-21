Каждый четвертый автомобиль в трейд-ин Татарстана — LADA

На отечественный бренд пришлось 26% всех автомобилей, переданных в зачет покупки нового или подержанного автомобиля

Фото: Динар Фатыхов

За первые пять месяцев 2026 года самой распространенной маркой автомобилей, сдаваемых дилерам по программе трейд-ин в Татарстане, стала LADA. На отечественный бренд пришлось 26% всех автомобилей, переданных в зачет покупки нового или подержанного автомобиля. Такие данные привели аналитики «Авито Авто».

Второе место заняла Kia с долей 12%, третье — Hyundai (9%). В десятку самых распространенных марок в структуре трейд-ин также вошли Renault (8%), Chevrolet и Volkswagen (по 5%), Nissan, Skoda и Ford (по 4%), а также Toyota (3%).

Среди моделей лидером по количеству обменов стала LADA Granta — на нее приходится 11% всех автомобилей, сдаваемых дилерам. В тройку также вошли Kia Rio и LADA Vesta, доля каждой модели составила 6%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди представителей бренда LADA наиболее часто владельцы сдавали в трейд-ин Granta, на которую пришлось 41% всех автомобилей марки. Следом расположились Vesta (22%), Kalina (12%), XRAY (7%) и Largus (6%).

Среди автомобилей Kia почти половину всех сделок по трейд-ин обеспечил Rio — 49%. В пятерку также вошли Sportage, Ceed, Cerato и Sorento. У Hyundai лидером оказался Solaris с долей 41%, второе место занял кроссовер Creta (22%).

По данным «Авито Авто», трейд-ин остается основным источником пополнения складов дилеров. В среднем по России на этот канал приходится около трети поступающих автомобилей.

Фактически данное исследование очерчивает портрет вторичного рынка автомобилей в Татарстане:

четверть всех сдаваемых машин — LADA;

в топе по-прежнему Rio и Solaris;

доминируют автомобили массового сегмента;

дорогие китайские бренды практически не представлены в трейд-ин.

В мае итоги опроса показали, что только 23% татарстанцев планируют покупку нового автомобиля.

Зульфат Шафигуллин