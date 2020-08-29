В Казани открылся первый этап Большого Казанского кольца — магистраль 100-летия ТАССР

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие первого этапа Большого Казанского кольца (БКК): участок от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Он получил название «Магистраль 100-летия ТАССР». Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава республики Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр транспорта России Евгений Дитрих и другие. Президент РТ выразил благодарность проектировщикам и строителям первого этапа БКК: «От качества дорог зависит безопасность и комфорт жителей республики. Поэтому модернизация автодорожной сети остается для нас приоритетной задачей».

Ранее глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что строительство БКК по своим масштабам сравнимо с инфраструктурными объектами, введенными в рамках Универсиады.

