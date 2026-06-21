Вице-президент США прибыл в Швейцарию для встречи с Ираном

Ранее стало известно о прибытии иранской делегации

Фото: Рената Валеева

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с иранской делегацией. По данным CNN, встречи пройдут в Бюргенштоке и продлятся не более двух дней.

Одновременно в Швейцарию прибыла делегация Ирана, в состав которой вошли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи, заместитель председателя Совета безопасности Али Багери Кани и глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Переговоры с участием представителей США, Ирана, а также посредников из Пакистана и Катара стартуют 21 июня в закрытом формате. Ожидается, что стороны обсудят условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании.

Изначально ожидалось подписание меморандума по дальнейшему урегулированию спорных вопросов, однако позднее стороны сообщили о подписании документа в онлайн-формате 18 июня. Затем рассматривалась возможность его подписания в Швейцарии и проведения очных переговоров 19 июня.

Впоследствии планы были скорректированы: от подписания документа на бумаге отказались, а встречу предполагалось посвятить обсуждению вопросов по существу. Однако в итоге переговоры в Швейцарии были отменены. Накануне Иран снова закрыл Ормузский пролив из-за атак Израиля на Ливан.



Наталья Жирнова