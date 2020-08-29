Арбитраж Татарстана запустил банкротство «Татфлота»
Арбитражный суд Татарстана запустил начальную процедуру наблюдения в АО «СК «Татфлот». Временным управляющим назначен Сергей Щекочихин.
Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, требования кредиторов будут приниматься месяц.
Вопрос банкротства компании арбитраж рассмотрит 25 января 2021 года.
Напомним, в конце июля в «Татфлоте» сменился руководитель. Новым гендиректором стал Владимир Веденков.БизнесТранспорт Татарстан
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