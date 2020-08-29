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Арбитраж Татарстана запустил банкротство «Татфлота»

07:09, 29.08.2020
Арбитраж Татарстана запустил банкротство «Татфлота»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Арбитражный суд Татарстана запустил начальную процедуру наблюдения в АО «СК «Татфлот». Временным управляющим назначен Сергей Щекочихин.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, требования кредиторов будут приниматься месяц.

Вопрос банкротства компании арбитраж рассмотрит 25 января 2021 года.

Напомним, в конце июля в «Татфлоте» сменился руководитель. Новым гендиректором стал Владимир Веденков.

БизнесТранспорт Татарстан
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