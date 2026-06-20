В российских вузах официально стартовала приемная кампания

Абитуриенты могут подать документы через «Госуслуги», лично или почтой

Фото: Динар Фатыхов

В российских вузах с 20 июня официально стартовала приемная кампания. Абитуриенты могут подать документы через «Госуслуги», лично или почтой.

В 2026 году 20 июня установлено в качестве единого дня начала приема документов в университеты всех уровней высшего образования. Студентами смогут стать около 1,5 млн абитуриентов по всей России. Всего на 2026 год в российских вузах выделено 620 тысяч бюджетных мест, из них 83 тысячи для целевого приема.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования продолжится до 25 июля. На «бюджет» по программам магистратуры и специализированного высшего образования можно будет подать документы не позднее 20 августа. На платные места по всем направлениям крайний срок подачи заявлений установлен на 20 сентября.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что обучение в вузах в 2026 году подорожает меньше чем на 11%. Однако в КФУ на популярных направлениях повысили стоимость обучения до 20%.

Зульфат Шафигуллин