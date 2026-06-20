Иран снова закрыл Ормузский пролив из-за атак Израиля на Ливан

Иранская сторона считает израильскую агрессию нарушением подписанного с США меморандума

Иран снова закрыл Ормузский пролив для судоходства. Об этом заявил Корпус стражей иранской революции (КСИР).

Реакция вооруженных сил Ирана последовала на непрекращающуюся агрессию Израиля против Ливана. Иранская сторона посчитала такие действия нарушением условий меморандума взаимопонимания с США.

Американский лидер Дональд Трамп заявил об отказе Ирана от переговоров, запланированных на 19 июня.

Изначально ожидалось подписание меморандума по дальнейшему урегулированию спорных вопросов, однако позднее стороны сообщили о подписании документа в онлайн-формате 18 июня. Затем рассматривалась возможность его подписания в Швейцарии и проведения очных переговоров 19 июня.

Впоследствии планы были скорректированы: от подписания документа на бумаге отказались, а встречу предполагалось посвятить обсуждению вопросов по существу. Однако в итоге переговоры в Швейцарии были отменены.

Зульфат Шафигуллин