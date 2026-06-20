Минниханов объяснил, почему Сабантуй очень важен для Татарстана

Праздничные мероприятия в Казани прошли на трех городских площадках

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на трех площадках прошел татарский народный праздник Сабантуй. Раис Татарстана Рустам Минниханов со своей делегацией посетил праздник, который состоялся в березовой роще поселка Мирного.

В ходе мероприятия они осмотрели национальные подворья, которые продемонстрировали традиции, быт и культуру татарского народа. В этом году в празднике приняли участие представители различных районов Татарстана, включая Арский, Кукморский, Зеленодольский и другие.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минниханов встретился с семьями народов Поволжья, передовиками агропромышленного комплекса, а также с активистами «Движения первых» и участниками СВО. Гостям были представлены национальные забавы и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

В своем приветственном слове Рустам Минниханов отметил, что Сабантуй — это один из самых любимых праздников в республике, который отмечается в каждом населенном пункте.

— Искренне поздравляю вас с нашим любимым праздником — Днем плуга. Это очень важно, потому что хлеб — всему голова. Сегодня вместе с нами главы муниципалитетов, прекрасные подворья, артисты, спортсмены и самое главное — с нами все наши друзья. Искренне приветствую всех в столице нашей республики. Сабантуй у нас проходит в каждой деревне, каждом районе и каждом городе. Завершающий праздник традиционно проходит в Казани, — цитирует Минниханова пресс-служба раиса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минниханов также напомнил о саммите Россия — АСЕАН, который прошел в Казани, и поблагодарил мэра города и его команду за высокий уровень организации мероприятий.

Напомним, в праздничных мероприятиях в Казани 20 июня ожидалось участие делегатов саммита Россия — АСЕАН, на Сабантуй их пригласил президент Владимир Путин. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин