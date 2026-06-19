Минэкономразвития отменило ограничения на продажу туров в страны Персидского залива

Решение принято вслед за МИД России, который ранее также отменил рекомендации для граждан не совершать туристические поездки в эти государства

Туры в страны Персидского залива снова можно продавать без ограничений после отмены ранее действовавших рекомендаций воздерживаться от поездок. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Решение принято вслед за МИД России, который ранее также отменил рекомендации для граждан не совершать туристические поездки в государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, включая ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовскую Аравию. Ведомства связали изменение позиции со стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке после подписания 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

При этом сегодня переговоры между делегациями США и Ирана в Швейцарии, которые должны были состояться в пятницу, были отменены. Туристам по-прежнему рекомендуется соблюдать осторожность, следить за официальной информацией и учитывать обстановку в регионе.

Туроператорам и турагентам предписано информировать клиентов о ситуации в стране пребывания и предоставлять полные и достоверные сведения о поездках.

Наталья Жирнова