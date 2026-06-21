Четверть компаний в Казани стараются удержать сотрудников после выхода на пенсию

Чаще всего пенсионеров приглашают на позиции квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов, менеджеров по продажам, водителей и врачей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 25% работодателей принимают меры для удержания сотрудников, достигших пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

При этом 35% компаний готовы рассматривать пенсионеров наравне с другими кандидатами, а еще 38% принимают соискателей старшего возраста на отдельные должности. Не готовы нанимать пенсионеров 27% работодателей.

Наиболее востребованы возрастные специалисты в сферах, испытывающих дефицит кадров. Чаще всего пенсионеров приглашают на позиции квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов, менеджеров по продажам, водителей и врачей. Также работодатели готовы рассматривать бывших учителей, бухгалтеров, кладовщиков и поваров.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Каждая пятая компания в Казани предоставляет сотрудникам корпоративные пенсионные программы. Среди наиболее распространенных мер поддержки — выплаты и подарки к праздникам, материальная помощь, единовременные выплаты при выходе на пенсию, путевки на санаторно-курортное лечение и участие в корпоративных мероприятиях.

По мнению аналитиков, высокий спрос на сотрудников пенсионного возраста сохраняется на фоне кадрового дефицита и нехватки квалифицированных специалистов на рынке труда.

В мае появилась информация, что разрыв в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров в РТ сократился на 21% за год.

Зульфат Шафигуллин