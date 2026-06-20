В России запущено свыше 40 видов специальных именных стипендий студентов
Ежегодно специальную стипендию президента РФ в размере 30 тысяч рублей получают 3 400 студентов
В России на сегодняшний день действуют более 40 видов специальных именных стипендий для поддержки талантливых студентов. Данные озвучил ТАСС министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Также глава ведомства рассказал о двух наиболее распространенных мерах поддержки:
- Ежегодно специальную стипендию президента РФ в размере 30 тысяч рублей получают 3 400 студентов;
- Именную стипендию правительства РФ в размере 20 тысяч рублей выплачивают еще 5 700 студентам.
— Размер и количество выплат зависят от конкретного вида установленной стипендии, — добавил Валерий Фальков.
Стоит добавить, что на данный момент в России проходит приемная кампания в вузы, стартовавшая 20 июня 2026 года.
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