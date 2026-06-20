Блокировка Telegram в Индии, возрастной ценз на соцсети, развитие квантовых компьютеров и новые снимки Земли

Главные новости из мира технологий за минувшую неделю

Фото: Реальное время

Мир технологий на прошедшей неделе оказался на перепутье: пока одни компании обещают квантовый прорыв и скупают ИИ-стартапы за десятки миллиардов долларов, правительства по всему миру закручивают гайки — блокируют мессенджеры и вводят возрастные ограничения на социальные сети. Российский спутник-малыш делает первые снимки Земли, а британские подростки готовятся попрощаться с бесконечными лентами смешных картинок. Главные события, которые меняют наше цифровое будущее, — в обзоре «Реального времени».

Telegram мешает будущим врачам

Высокий суд Дели признал законной временную блокировку Telegram на территории Индии. Мессенджер в стране заблокировали с 16 по 22 июня по требованию Национального агентства тестирования ради проведения повторного вступительного экзамена в медицинские вузы. В мае его сдавали более 2,2 миллиона человек, а при проверке результатов выяснилось, что вопросы оказались заранее слиты через телеграм-каналы.

Как заявляют индийские власти, блокировка оказалась крайней мерой: другие попытки не допустить повторных утечек и мошенничества положительного результата не дали. Переговоры с администрацией Telegram шли около двух недель — в итоге индийские власти решились на блокировку и введение дополнительных мер: от мессенджера потребовали до 30 июня заблокировать в Индии возможность редактировать сообщения. С ее помощью мошенники могли фабриковать доказательства в деле об утечках.

Telegram пытался оспорить решение в суде, ссылаясь на то, что блокировка «наказывает» 150 миллионов пользователей мессенджера в Индии. По мнению его основателя Павла Дурова, блокировка привела лишь к неудобствам для обычных пользователей, а мошенники просто перешли на другие платформы.

В ответ на это индийское правительство заявило, что архитектура Telegram не позволяет эффективно отслеживать нарушителей, а один пользователь может создать десятки ботов для рассылок и сокрытия собственных следов. Суд встал на сторону правительства, подтвердив, что закон позволяет в общественных интересах блокировать целые социальные платформы.

Парад запрета соцсетей продолжается

Сразу две страны на минувшей неделе объявили о введении жестких возрастных ограничений для социальных сетей. 15 июня премьер министр Великобритании Кир Стармер объявил, что с лета 2027 года запрет на использование соцсетей и создание аккаунтов вводится для детей младше 16 лет. На сайте британского правительства это назвали мерой, призванной «вернуть детям их детство». Закон планируют принять до конца 2026 года, а вступит в силу он весной 2027-го. Проверять возраст пользователей придется самим социальным платформам под угрозой многомиллионных штрафов.

Объединенные Арабские Эмираты оказались чуть мягче в плане возраста, но жестче в плане требований: 16 июня Кабинет министров запретил пользоваться соцсетями детям младше 15 лет. В следующие 12 месяцев платформы должны разработать систему проверки возраста с использованием цифровой идентификации и биометрии. За нарушение соцсетям грозят штрафами или полной блокировкой на территории страны. ОАЭ оказались первой арабской страной, принявшей такую меру. Подросткам от 15—16 лет доступ разрешат, но с серьезными мерами защиты: возрастной фильтрацией, ограничением контактов с незнакомцами и родительским контролем.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Такие решения вписываются в глобальный тренд, начатый Австралией в декабре 2025 года. Страна оказалась первой, введшей запрет на соцсети для детей младше 16 лет. С тех пор о введении или планах по введению ограничений заявили как минимум 14 стран. В их числе Греция: здесь запрет для детей до 15 лет начнет действовать с 1 января 2027 года. Индонезия запретила соцсети для детей младше 16 лет, аналогичную норму ввела Малайзия. О планах ввести аналогичные ограничения заявили в Дании, Норвегии и Испании.

Новый виток квантовых компьютеров

Минувшая неделя ознаменовалась сразу двумя знаковыми событиями в мире квантовых вычислений, приближающих эпоху отказоустойчивых систем. Специализирующаяся на квантовых вычислениях компания QuEra объявила, что уже к 2028 году планирует создать первый в мире практически универсальный и устойчивый к ошибкам квантовый компьютер под названием Libra. Как пояснили в компании, основная проблема современных квантовых систем состоит в высокой частоте ошибок, которая ограничивает сложность решаемых задач. Полностью функционального отказоустойчивого компьютера пока не существует, поэтому представители QuEra сравнили его возможное появление с прорывом звукового барьера.

В основе Libra лежат кубиты, создаваемые из сверхохлажденных нейтральных атомов, управляемых лазерами. Устройство должно содержать от 10 до 15 тысяч физических кубитов, объединенных в 256 логических групп. По оценкам разработчиков, это позволит допускать одну ошибку на миллион выполненных операций. Предполагаемая производительность откроет путь к решению задач, недоступных современным компьютерам: от моделирования новых молекул и лекарств до открытия новых материалов.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Пока QuEra работает над амбициозным проектом будущего, компания Quaninuum уже продемонстрировала серьезный прорыв в отказоустойчивости квантовых систем. Ее 98-кубитный квантовый компьютер Helios, созданный при сотрудничестве с Сандийскими национальными лабораториями (при Минэнерго США), установил рекорд точности среди всех подобных устройств. В ходе независимой проверки компьютер достиг точности в 99,9975% при однокубитовых операциях и 99,921% при двухкубитовых. Архитектура компьютера содержит 50 логических кубитов, отвечающих за исправление ошибок, а достигнутая точность, по словам ученых, прокладывает прямой путь к созданию полноценных отказоустойчивых квантовых систем.

Доступ к системе Libra будет осуществляться через облачную платформу Amazon Web Services (AWS), что позволит исследователям по всему миру получить доступ к отказоустойчивым квантовым вычислениям. Впрочем, некоторые эксперты называют идею QuEra слишком амбициозной: крупнейшая на данный момент матрица атомных кубитов насчитывает 6 100 элементов, и они еще не использовались для реальных задач. Гиганты вроде IBM прогнозируют появление отказоустойчивых машин не раньше 2029 года и с меньшими мощностями, чем сейчас заявляет QuEra. Тем не менее результаты Helios показывают, что отрасль движется в этом направлении очень быстрыми темпами.

Новые фотографии Земли

Российский малый космический аппарат АИСТ-СТ успешно подтвердил работоспособность и характеристики целевой аппаратуры и передал первые радиолокационные изображения поверхности Земли. Спутник, созданный учеными и инженерами Самарского университета им. Королева совместно со специалистами петербургского Специального технологического центра, стал первым в мире радиолокационным спутником для мониторинга Земли формата CubeSat. Запуск аппарата состоялся 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б».

1 / 5 Telgram-канал Самарского университета

Telgram-канал Самарского университета

Telgram-канал Самарского университета

Telgram-канал Самарского университета

Telgram-канал Самарского университета

Уникальность аппарата АИСТ-СТ состоит в его рекордно малых размерах. Спутник спроектирован в формате 16U — 16 соединенных кубиков размером 10x10x10 см каждый. Масса аппарата составляет всего около 30 кг. При этом на борту установлен полноценный радиолокатор, который работает в диапазоне от 8 до 12 ГГц и способен «видеть» сквозь самые плотные облака и тучи, а также вести съемку в любое время суток. Обычно оборудованием с такими возможностями снабжаются значительно более крупные космические аппараты.

В ходе испытаний спутник провел съемку в маршрутном режиме, передав изображения территории Японии, Панамского и Суэцкого каналов, а также США. Разрешение полученных снимков составило не меньше 5 метров на пиксель. В Самарском университете констатировали, что аппарат полностью подтвердил работоспособность целевой аппаратуры и заявленные характеристики.

Новые приобретения SpaceX на $60 млрд

Всего через несколько дней после рекордного IPO на Nasdaq компания SpaceX объявила о приобретении разработчика популярного ИИ-инструмента для программирования Cursor. Заключенная 16 июня сделка представляет собой акционерное соглашение на $60 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в третьем квартале 2026 года. Еще в апреле SpaceX получила опцион на покупку стартапа, предусматривавший альтернативную выплату в $10 млрд в случае отказа от сделки.

Cursor — один из самых быстрорастущих стартапов в сфере ИИ, помогающий программистам писать и отлаживать код с помощью текстовых запросов. Ежедневно продуктом пользуется более миллиона человек, а 64% компаний из списка Fortune 500 заявляли о доверии к нему. Среди клиентов Cursor значатся Adobe и Nvidia, чей глава Дженсен Хуанг назвал сервис своим «любимым корпоративным ИИ-продуктом». При этом доступ к вычислительным мощностям долгое время сдерживал рост компании, и партнерство со SpaceX открывает для Cursor доступ к инфраструктуре xAI.

Ранее Илон Маск публично признавал, что его ИИ-подразделение xAI отстает от прямых конкурентов вроде OpenAI и Anthropic, особенно в области инструментов для разработчиков. Покупка Cursor позволит SpaceX мгновенно получить готовый массово востребованный продукт и команду разработчиков. На фоне объявления о сделке акции SpaceX выросли более чем на 10%, увеличив рыночную капитализацию почти на $247 миллиардов.