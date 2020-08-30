Новости общества

18:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов возглавил колонну мотопробега «от Красного Кремля к Белому Кремлю»

17:15, 30.08.2020
Минниханов возглавил колонну мотопробега «от Красного Кремля к Белому Кремлю»
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил колонну мотопробега «от Красного Кремля к Белому Кремлю». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Московский клуб владельцев мотоциклов Harley Davidson HOG Red Square chapter Russia приехал в Казань на праздник 100-летия ТАССР. Вместе с ними прибыли клубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Уфы Тюмени и многих других городов России. Пробег посвящён также празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войны.

Всего в Казани на праздничный пробег по городу собрались более 300 мотоциклов. Гости ранеепосетили Свияжск, Иннополис и Болгар.

Напомним, что вчера в Казани заметили огромную колонну байкеров на Горьковском шоссе

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также