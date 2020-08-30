Минниханов возглавил колонну мотопробега «от Красного Кремля к Белому Кремлю»

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил колонну мотопробега «от Красного Кремля к Белому Кремлю». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Московский клуб владельцев мотоциклов Harley Davidson HOG Red Square chapter Russia приехал в Казань на праздник 100-летия ТАССР. Вместе с ними прибыли клубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Уфы Тюмени и многих других городов России. Пробег посвящён также празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войны.

Всего в Казани на праздничный пробег по городу собрались более 300 мотоциклов. Гости ранеепосетили Свияжск, Иннополис и Болгар.

Напомним, что вчера в Казани заметили огромную колонну байкеров на Горьковском шоссе