На содержание парков и скверов Альметьевска направят более 10 млн рублей

Документы на сайте госконтрактов предусматривает обслуживание зеленых зон, уборку территорий и техническое содержание элементов инфраструктуры

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске планируется комплекс работ по содержанию парков и скверов города. Документы на сайте госконтрактов предусматривает обслуживание зеленых зон, уборку территорий и техническое содержание элементов инфраструктуры.

Работы будут выполняться с момента заключения контракта и до 31 декабря, а на это будет выделено 10,8 млн рублей. Обслуживание территорий организуют в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни, с обеспечением работы диспетчерской службы.

В рамках контракта предусмотрены ежедневная уборка урн, регулярная очистка тротуаров с установленной периодичностью, оперативный вывоз мусора и контроль состояния детских площадок. Также в перечень работ входят полив зеленых насаждений, уход за газонами, обрезка деревьев и поддержание чистоты на всей территории.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Обслуживанию подлежат городское озеро, бульвары и скверы, включая территории на улице Ризы Фахретдина, парки «СУ-2», «50 лет Татарской нефти» и «ДСРК», а также сквер имени 60-летия Альметьевска. Отдельное внимание уделено специализированным зонам, таким как площадки для выгула собак и спортивные объекты.

Напомним, что ранее казанцам представили программу Сабантуя, который состоится на трех площадках. Запланированы конные скачки, вечер быстрых знакомств и театрализованные постановки.

Наталья Жирнова