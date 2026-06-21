В Бюргенштоке ограничили доступ журналистов и туристов из-за переговоров США и Ирана

Четырехсторонние переговоры стартуют в 14:30 мск

Официальные четырехсторонние переговоры между США и Ираном с участием посредников из Катара и Пакистана пройдут после обеда на курорте Бюргеншток, после чего во второй половине дня запланированы двусторонние консультации Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил ТАСС осведомленный источник.

Четырехсторонние переговоры стартуют в 14:30 мск, а вечером начнутся двусторонние консультации США и Ирана, сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники переговоров уже прибыли на площадку в Бюргенштоке. На фоне проведения встречи усилены меры безопасности: территорию контролируют правоохранительные органы, а доступ журналистов ограничен аккредитованными представителями участвующих стран. Туристов также не пропускают в зону проведения переговоров и разворачивают на подъезде к курорту.

Наталья Жирнова