Япония повысила стоимость въездных виз, но с исключением для россиян

Решение обусловлено инфляционными процессами и необходимостью привести тарифы в соответствие с практикой стран G7

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Правительство Японии утвердило первое с 1978 года повышение стоимости въездных виз. Решение обусловлено инфляционными процессами и необходимостью привести тарифы в соответствие с практикой стран G7.

Стоимость визового сбора существенно возрастет с 1 июля 2026 года:

Однократная виза: с 3 000 до 15 000 иен (приблизительно с $20 до $90).

с 3 000 до 15 000 иен (приблизительно с $20 до $90). Многократная виза: с 6 000 до 30 000 иен.

Однако, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), это нововведение не затронет российских граждан.

— Визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно — консульский сбор не взимается. Никаких изменений в этой части японские власти не анонсировали. По крайней мере, пока, — уточнили в пресс-службе АТОР, подчеркнув, что с начала года турпоток в Японию из России увеличился на 27% и достиг 91,6 тыс. человек.

За месяц до принятия решения по повышению стоимости въездных виз с рабочим визитом в Россию приезжали члены делегации Минэкономики и МИД Японии. Представители японских властей обсудили ряд вопросов с российским правительством.

Зульфат Шафигуллин