Эльвира Набиуллина: «Мы чувствуем себя вратарем на защите от инфляции»

Прогноз траектории ключевой ставки может быть пересмотрен в сторону повышения

Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых — как говорят эксперты, вопреки ожиданиям. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина дала понять — есть вероятность, что цикл снижения окажется менее глубоким, чем ожидалось. Прогноз траектории может быть пересмотрен — в сторону повышения, а не понижения. Почему ЦБ чувствует себя вратарем и как оценивают ситуацию в экспертном сообществе — в материале «Реального времени».

Ключевую ставку понизили до 14,25%

Сегодня совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25% годовых. Регулятор отметил, что после временного ослабления в начале года экономика вернулась к умеренному росту, а инфляционное давление продолжает постепенно снижаться.

Текущие темпы роста цен в устойчивой части находятся в диапазоне 4—5% в пересчете на год, а годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но остаются повышенными.

— По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5—5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года, — говорится в пресс-релизе.



Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Пространство для снижения сократилось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции дала понять, что цикл снижения ключевой ставки может оказаться менее глубоким, чем ожидалось ранее. По ее словам, пространство для дальнейшего смягчения сократилось из-за усиления проинфляционных факторов, прежде всего более стимулирующей бюджетной политики и ускорения кредитования.

— Практически все участники отметили, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось. Но в какой мере оно сократилось, это было и, видимо, будет предметом обсуждения на следующем заседании, — сказала Набиуллина.

Она уточнила, что на июньском заседании совет директоров предметно рассматривал три варианта — сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% и до 14%. Глава ЦБ предупредила, что прогноз траектории ключевой ставки может быть пересмотрен в сторону повышения. «Если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз», — заявила она.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Набиуллина выступила в защиту жесткой денежно-кредитной политики, признав, что прошлогоднее повышение ставок стало болезненным для экономики, но позволило добиться замедления инфляции. «Повышение ключевой ставки, высокие процентные ставки годовой давности были, да, горьким, но абсолютно необходимым лекарством», — заявила она.

Отвечая на вопрос о том, почему у регулятора не выходит убедить бизнес, что ЦБ «не катит мяч в свои же ворота», Набиуллина сравнила Центробанк с вратарем в футбольной команде.

— Вы знаете, мы, конечно, скорее себя чувствуем вратарем на защите от инфляции. Наверное, много матчей, в которых исход решается именно надежностью вратарей. Кто-то должен защищать эти ворота, — сказала она.



Дефицит кадров и цены на топливо не дают расслабиться

В релизе Банк России указал, что денежно-кредитные условия постепенно смягчаются, однако по-прежнему остаются жесткими. В последние месяцы ускорился рост кредитования населения и компаний. В то же время склонность домохозяйств к сбережению сохраняется на высоком уровне. Инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной.

Реальное время / realnoevremya.ru

— По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, перестала сокращаться. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются. При этом рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остается на исторических минимумах, — заявили в ЦБ.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Регулятор указывает на сохраняющийся дефицит кадров, рост заработных плат темпами выше производительности труда, высокие инфляционные ожидания, а также риски более мягкой бюджетной политики.

Среди внешних факторов ЦБ выделяет геополитическую напряженность и возможное ухудшение условий мировой торговли. Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива. В то же время более резкое охлаждение кредитования и внутреннего спроса может привести к более быстрому замедлению инфляции.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«До заседания рынок не понимал тактики ЦБ»

ЦБ снизил ставку «вразрез с ожиданиями рынка и аналитики». Сейчас важен сам сигнал, заявил «Реальному времени» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

— До заседания рынок не понимал тактики ЦБ. На горизонте года кривая денежного рынка почти горизонтальная, что говорит о непонимании рынком дальнейших действий регулятора. До прояснения позиции по бюджету риторика ЦБ будет оставаться жесткой, а снижение ставки — сдержанным. Рынок отреагирует умеренным снижением, — считает он.

По словам эксперта, рубль сейчас не зависит от ключевой ставки и реагирует исключительно на спрос и предложение валюты, а также решения Минфина о покупках. Кредитно-депозитные ставки продолжают постепенно снижаться, следуя в фарватере тренда снижения ключевой ставки.

— Вопреки ожиданиям экспертного сообщества, регулятор снизил ставку до 14,25%, на 25 б. п., и сохранил нейтральный сигнал. Инфляция и инфляционные ожидания замедляются, но Банк России действует еще более размеренно, несмотря на очень сильное замедление деловой активности. Мы ждем снижения ставки еще на 25 б. п. в июле, — прогнозирует главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

По его словам, риторика может быть ужесточена в свете бюджетных дискуссий осенью, но с новым темпом «мы, скорее всего, увидим ставку в 13% в декабре».

Центробанк ждет от Минфина «заявлений о том, как будет дальше строиться бюджетная политика»

Как сказал в разговоре с «Реальным временем» экономист Денис Ракша, сегодняшним понижением ЦБ продемонстрировал, что «ждет от правительства в целом и Минфина в частности каких-то конкретных действий или заявлений о том, как будет дальше строиться бюджетная политика». Пока они не появятся, регулятор будет очень осторожно подходить к дальнейшему снижению ставки, считает эксперт.

В то же время повышение, по его мнению, маловероятно.

— Это будет воспринято как откровенная политическая позиция. Я не думаю, что Центральный банк пойдет сейчас на это. Для этого нужны какие-то веские аргументы, мощный рост инфляции в течение длительного периода. Это не две недели и даже не два месяца, а, скорее, два квартала. Поэтому если вдруг начнет расти инфляция и ее рост не удастся притормозить, то через пару кварталов Центральный банк может сказать: «Ну, ребят, смотрите, что вы наделали! У меня не остается никаких других вариантов». А сейчас у него таких аргументов нет, — заключил Ракша.

Хронология динамики ключевой ставки с февраля 2022 года

28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;

11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;

29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;

27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;

10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;

21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;

16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;

21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;

15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;

15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;

17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;

15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых;

26 июля 2024 года — повышение с 16% до 18% годовых;

13 сентября 2024 года — повышение с 18% до 19% годовых;

25 октября 2024 года — повышение с 19% до 21% годовых (исторический максимум);

20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;

14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

6 июня 2025 года — понижение с 21% до 20% годовых;

25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых;

12 сентября 2025 года — понижение с 18 до 17% годовых;

24 октября 2025 года — понижение с 17 до 16,5% годовых;

19 декабря 2025 года — понижение с 16,5% до 16% годовых;

13 февраля 2026 года — понижение с 16% до 15,5% годовых;

20 марта 2026 года — понижение с 15,5% до 15% годовых;

24 апреля 2026 года — понижение с 15% до 14,5% годовых;

19 июня 2026 года — понижение с 14,5% до 14,25% годовых.